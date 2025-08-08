Август без дождей: синоптики предупредили о засухе в 10 областях
Юг страны на пороге сильной засухи.
Сегодня, 15:44
В августе в южных и западных регионах Казахстана сохранится высокая вероятность засухи, передает BAQ.KZ.
По прогнозу синоптиков, сухая и жаркая погода установится:
- Западно-Казахстанская область — Жаныбекский, Жангалинский, Акжаикский, Каратюбинский, Бокейординский районы;
- Актюбинская область — Шалкарский, Иргизский районы;
- Костанайская область — Амангельдинский, Джангельдинский районы;
- Карагандинская область — Актогайский район;
- Абайская область — Аягозский, Уржарский районы;
- Алматинская область — Балхашский, Жамбылский районы;
- Кызылординская область — Аральский, Кармакшинский, Шиелийский районы и город Кызылорда;
- Атырауская область — Махамбетский, Исатайский, Дамбинский, Кзылкогинский районы;
- а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Улытауской областей.
При этом умеренно влажная погода прогнозируется в отдельных районах Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме.
Синоптики предупреждают, что длительная засуха может негативно сказаться на урожае и пастбищах, поэтому аграриям и жителям регионов советуют заранее подготовиться к дефициту влаги.
