  • 8 Августа, 16:51

Август без дождей: синоптики предупредили о засухе в 10 областях

Юг страны на пороге сильной засухи.

Фото: pixabay.com

В августе в южных и западных регионах Казахстана сохранится высокая вероятность засухи, передает BAQ.KZ.

По прогнозу синоптиков, сухая и жаркая погода установится:

  • Западно-Казахстанская область — Жаныбекский, Жангалинский, Акжаикский, Каратюбинский, Бокейординский районы;
  • Актюбинская область — Шалкарский, Иргизский районы;
  • Костанайская область — Амангельдинский, Джангельдинский районы;
  • Карагандинская область — Актогайский район;
  • Абайская область — Аягозский, Уржарский районы;
  • Алматинская область — Балхашский, Жамбылский районы;
  • Кызылординская область — Аральский, Кармакшинский, Шиелийский районы и город Кызылорда;
  • Атырауская область — Махамбетский, Исатайский, Дамбинский, Кзылкогинский районы;
  • а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Улытауской областей.

При этом умеренно влажная погода прогнозируется в отдельных районах Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме.

Синоптики предупреждают, что длительная засуха может негативно сказаться на урожае и пастбищах, поэтому аграриям и жителям регионов советуют заранее подготовиться к дефициту влаги.

