В августе в южных и западных регионах Казахстана сохранится высокая вероятность засухи, передает BAQ.KZ.

По прогнозу синоптиков, сухая и жаркая погода установится:

Западно-Казахстанская область — Жаныбекский, Жангалинский, Акжаикский, Каратюбинский, Бокейординский районы;

Актюбинская область — Шалкарский, Иргизский районы;

Костанайская область — Амангельдинский, Джангельдинский районы;

Карагандинская область — Актогайский район;

Абайская область — Аягозский, Уржарский районы;

Алматинская область — Балхашский, Жамбылский районы;

Кызылординская область — Аральский, Кармакшинский, Шиелийский районы и город Кызылорда;

Атырауская область — Махамбетский, Исатайский, Дамбинский, Кзылкогинский районы;

а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Улытауской областей.

При этом умеренно влажная погода прогнозируется в отдельных районах Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения будут близкими к норме.

Синоптики предупреждают, что длительная засуха может негативно сказаться на урожае и пастбищах, поэтому аграриям и жителям регионов советуют заранее подготовиться к дефициту влаги.