В условиях сложных метеоусловий гражданская авиация Казахстана готовится к праздничным дням, передает BAQ.KZ. Вице-министр транспорта Талгат Ластаев провёл совещание с руководством авиакомпаний Air Astana, FlyArystan, SCAT, VietJet Qazaqstan, а также аэропортов Астаны и Алматы, где обсудили усиление режима работы в период повышенного пассажиропотока.

Для удовлетворения спроса планируется выполнить около 100 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям, включая маршруты Астана — Алматы, Алматы — Орал, Алматы — Семей, Астана — Туркестан, Астана — Актобе, Алматы — Актау, Алматы — Актобе и Астана — Шымкент.

По итогам совещания авиационным инспекторам поручено сформировать мониторинговые группы и дежурить в аэропортах Астаны и Алматы для защиты прав пассажиров и контроля пунктуальности рейсов. Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано предусмотреть резерв воздушных судов и техники, усилить персонал, обеспечить пассажиров питанием и оперативно информировать о задержках. Пассажиров просят заранее уточнять статус рейсов и с пониманием относиться к возможным задержкам, связанным с обеспечением безопасности полётов.