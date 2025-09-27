Авиаконцерн Lufthansa планирует масштабное сокращение персонала, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным СМИ, компания намерена ликвидировать около 20% административных должностей в ближайшие годы, что может затронуть несколько тысяч сотрудников. Официальное заявление ожидается в понедельник на Capital Markets Day, где руководство авиакомпании представит стратегию по снижению издержек.

Точная цифра пока не определена, но речь идет о тысячах рабочих мест, — сообщил один из источников агентства.

В Lufthansa Group в настоящее время работают около 103 тысяч человек. Сокращения станут частью широкой программы оптимизации расходов, призванной укрепить устойчивость авиакомпании в условиях высокой конкуренции и нестабильного рынка авиаперевозок.