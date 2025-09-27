Авиакомпания Lufthansa готовится сократить тысячи рабочих мест
Причина — нестабильный рынок авиаперевозок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиаконцерн Lufthansa планирует масштабное сокращение персонала, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным СМИ, компания намерена ликвидировать около 20% административных должностей в ближайшие годы, что может затронуть несколько тысяч сотрудников. Официальное заявление ожидается в понедельник на Capital Markets Day, где руководство авиакомпании представит стратегию по снижению издержек.
Точная цифра пока не определена, но речь идет о тысячах рабочих мест, — сообщил один из источников агентства.
В Lufthansa Group в настоящее время работают около 103 тысяч человек. Сокращения станут частью широкой программы оптимизации расходов, призванной укрепить устойчивость авиакомпании в условиях высокой конкуренции и нестабильного рынка авиаперевозок.
Самое читаемое
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- Учитель в Казахстане: больше, чем просто профессия
- Александр Бублик установил личный рекорд в рейтинге ATP
- "Нам нужен только закон": Аким Курчатова рассказал о перспективах города стать наукоградом