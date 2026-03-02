Корпус стражей исламской революции (IRGC) сообщил, что в рамках операции True Promise 4 авианосец США Abraham Lincoln был атакован четырьмя баллистическими ракетами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tasnimnews

В заявлении IRGC говорится, что удары вооружённых сил Ирана вошли в новую фазу, и земля и море станут «местом захоронения террористических агрессоров».

Ранее в воскресенье IRGC объявила о начале седьмой и восьмой волн операции True Promise 4 в ответ на продолжающуюся агрессию со стороны США и Израиля.

В ответ на агрессию, начавшуюся в субботу утром, IRGC провела четыре крупных волны точечных ударов по военным объектам на оккупированных территориях, включая Тель-Авив и Хайфу. Жителям и израильским поселенцам пришлось укрываться в подземных убежищах, а высокопоставленные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, временно скрылись в укреплённых бункерах.

Кроме того, IRGC атаковала базы США в Западной Азии, включая Пятую флотилию в Бахрейне, а также ключевые объекты в Катаре и ОАЭ, которые, по мнению Ирана, способствовали агрессии против страны.