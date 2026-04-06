Авиарейсы Астана – Кутаиси увеличатся этим летом

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Сегодня 2026, 22:16
Фото: FlyArystan

Летом 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan увеличит частоту полётов между Астаной и грузинским городом Кутаиси, передает BAQ.kz.

«С 1 июня по 31 августа рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и средам», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

