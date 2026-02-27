В Шымкенте заложили капсулу под строительство первого в стране авиационно-технического центра «MRO SCAT», передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Проект реализуется в рамках расширения сотрудничества с транснациональной корпорацией Boeing.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в ходе рабочего визита в США Глава государства провёл встречу с руководством Boeing.

В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения партнёрства, включая поставку дополнительных воздушных судов казахстанским авиаперевозчикам, в том числе авиакомпании SCAT, а также открытие центра технического обслуживания и ремонта.

В церемонии закладки приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, аким города Габит Сыздыкбеков, руководство авиакомпании SCAT и представители Boeing.

«Реализация данного проекта позволит укрепить позиции Шымкента как авиационного хаба страны, создать новые рабочие места и внедрить современные технологии в сфере обслуживания воздушных судов», — отметил аким города.

Сообщается, что в составе комплекса будут построены современные ангары для полного технического обслуживания и ремонта самолётов.

Кроме того, в рамках исполнения поручений Президента по превращению шымкентского аэропорта в современный мультимодальный хаб в прошлом году начато строительство второй взлётно-посадочной полосы.