Автобус и грузовик столкнулись в Кокшетау: три человека пострадали

В Кокшетау произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля. За медицинской помощью обратились три человека, передает BAQ.KZ.



Авария произошла 21 сентября около 10:40 в районе Застанционного моста, известного также как Шанхай. Столкнулись маршрутный автобус №11 марки Yutong и грузовой автомобиль ЗИЛ.



В результате ДТП в медицинское учреждение доставили водителей обоих транспортных средств и пассажира автобуса. По данным полиции, они получили незначительные телесные повреждения. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры в отношении виновного лица в административном порядке», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В полиции также сообщили, что с начала года водители общественного транспорта в Акмолинской области допустили более 700 нарушений Правил дорожного движения. Зарегистрировано девять ДТП с участием автобусов.



В ДП призвали водителей общественного транспорта соблюдать правила и быть внимательнее на дорогах, подчеркнув, что от их действий зависит безопасность пассажиров и других участников движения.

Ранее в Караганде пассажир Chevrolet погиб после столкновения с автобусом.