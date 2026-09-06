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В Караганде пассажир Chevrolet погиб после столкновения с автобусом

Авария произошла утром на улице К. Маркса. Полиция начала досудебное расследование.

6 Сентября 2026, 20:21
АВТОР
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Pixabay.com 6 Сентября 2026, 20:21
6 Сентября 2026, 20:21
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Фото: Pixabay.com

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Cobalt и маршрутного автобуса Yutong произошло утром 6 сентября в Караганде.

По данным полиции Карагандинской области, авария произошла около 07:30 на улице К. Маркса. В результате столкновения 36-летний пассажир Chevrolet Cobalt получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Кадры с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.

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