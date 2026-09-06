В Караганде пассажир Chevrolet погиб после столкновения с автобусом
Авария произошла утром на улице К. Маркса. Полиция начала досудебное расследование.
6 Сентября 2026, 20:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
6 Сентября 2026, 20:216 Сентября 2026, 20:21
165Фото: Pixabay.com
Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Cobalt и маршрутного автобуса Yutong произошло утром 6 сентября в Караганде.
По данным полиции Карагандинской области, авария произошла около 07:30 на улице К. Маркса. В результате столкновения 36-летний пассажир Chevrolet Cobalt получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Кадры с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.
Самое читаемое
- Новая нефть Казахстана: где находятся главные запасы
- В МВД разъяснили порядок действий при получении иностранного гражданства
- В Кызылординской области мужчину приговорили к 20 годам за убийство 16-летней девушки
- В Актау приступили к строительству стадиона на 10 тысяч зрителей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября