В Караганде пассажир Chevrolet погиб после столкновения с автобусом

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Cobalt и маршрутного автобуса Yutong произошло утром 6 сентября в Караганде.

По данным полиции Карагандинской области, авария произошла около 07:30 на улице К. Маркса. В результате столкновения 36-летний пассажир Chevrolet Cobalt получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Кадры с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.