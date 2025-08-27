Автодилеры Jetour и Geely нарушали права покупателей в Караганде
Обязательное ТО только у дилера.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции рассмотрел обращения граждан, связанные с деятельностью официальных автодилеров Jetour и Geely в Караганде, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки было установлено, что ТОО "KRG AUTO" (официальный дилер Jetour) и ТОО "Autocity Karaganda" (официальный дилер Geely) включали в договоры купли-продажи условие об обязательном прохождении технического обслуживания только в определённых сервисных центрах. При несоблюдении этого требования гарантийные обязательства прекращались.
В ведомстве отметили, что такие условия ограничивают права потребителей и создают барьеры для конкуренции на рынке послепродажного обслуживания автомобилей.
Для устранения нарушений департамент направил компании уведомления, которые были исполнены в установленный срок. В результате дилеры привели свои договоры в соответствие с законодательством, а права покупателей были восстановлены.
