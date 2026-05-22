Автодозвоны операторов заменят SMS уведомлениями в Казахстане
После пропущенных вызовов абонентам планируют отправлять SMS вместо повторных автоматических звонков.
В Казахстане мобильным операторам планируют запретить использовать функцию автодозвона после пропущенных вызовов, передает BAQ.KZ.
Сегодня Аймагамбетов написал в своем Telegram-канале, что получил положительный ответ от Министерства искусственного интеллекта Казахстана по данному вопросу.
"На пленарном заседании мажилиса и на заседании Комитета поднимал перед министром вопрос автодозвона, инициировали поправки в закон. Есть результат", - сообщил депутат.
Вместо звонков - SMS
По словам мажилисмена, сейчас вносятся изменения в Правила оказания услуг связи.
Согласно новым нормам, уведомления о пропущенных звонках будут поступать абонентам исключительно в виде SMS-сообщений.
"Никаких навязчивых повторных звонков от роботов", - отметил Аймагамбетов.
Что еще хотят изменить
Кроме отказа от автодозвона, в рамках законопроекта рассматриваются специальные поправки, запрещающие генерацию неразрешенного трафика.
Ранее депутат поднимал этот вопрос на пленарном заседании Мажилиса, заявив, что автоматические повторные звонки вызывают недовольство у граждан.
