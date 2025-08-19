Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных расходов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, с начала 2025 года железнодорожные тарифы на перевозку газа повышались уже трижды. Последнее увеличение с 1 июня коснулось услуг локомотивной тяги, что напрямую отразилось на себестоимости топлива.

"Наша общая задача — обеспечить ценовой баланс по всей логистической цепи для стабильной и предсказуемой работы рынка. Мы должны выстроить прозрачные правила игры, защитив интересы как бизнеса, так и конечных потребителей", - заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

На совещании с участием представителей Агентства по защите и развитию конкуренции, Комитета по регулированию естественных монополий, АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Казахстанской топливной ассоциации было отмечено, что рост транспортной составляющей создаёт риски для стабильности цен на внутреннем рынке.

По итогам встречи стороны договорились о разработке комплексного механизма регулирования. Он предполагает:

постоянный межведомственный анализ тарифов;

прозрачный учёт транспортных расходов при формировании розничных цен;

совместный контроль за тарифной политикой.

В Минэнерго подчёркивают, что цель — не допустить необоснованного роста стоимости газа для конечных потребителей.