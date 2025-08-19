Автогаз в Казахстане может подорожать? Транспортные тарифы толкают цены вверх
Продолжается работа по установлению справедливого ценообразования на сжиженный нефтяной газ.
Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных расходов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, с начала 2025 года железнодорожные тарифы на перевозку газа повышались уже трижды. Последнее увеличение с 1 июня коснулось услуг локомотивной тяги, что напрямую отразилось на себестоимости топлива.
"Наша общая задача — обеспечить ценовой баланс по всей логистической цепи для стабильной и предсказуемой работы рынка. Мы должны выстроить прозрачные правила игры, защитив интересы как бизнеса, так и конечных потребителей", - заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
На совещании с участием представителей Агентства по защите и развитию конкуренции, Комитета по регулированию естественных монополий, АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Казахстанской топливной ассоциации было отмечено, что рост транспортной составляющей создаёт риски для стабильности цен на внутреннем рынке.
По итогам встречи стороны договорились о разработке комплексного механизма регулирования. Он предполагает:
- постоянный межведомственный анализ тарифов;
- прозрачный учёт транспортных расходов при формировании розничных цен;
- совместный контроль за тарифной политикой.
В Минэнерго подчёркивают, что цель — не допустить необоснованного роста стоимости газа для конечных потребителей.
