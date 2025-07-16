14 июля 2025 года в 18:48 во дворе жилого комплекса "Виктория", расположенного на улице Момышулы, произошло ДТП: водитель автомобиля Hyundai сбила 6-летнего мальчика на самокате, передаёт BAQ.KZ.

По информации полиции, водитель, движущаяся по внутридворовой территории, совершила наезд на ребёнка, который пересекал проезжую часть справа налево. В результате происшествия мальчик получил травму, ему наложили гипс. После оказания медпомощи ребёнок отпущен домой. Обстоятельства аварии уточняются — проводится проверка.

"Уважаемые водители, соблюдайте осторожность при движении вблизи жилых домов и во дворах, где возможно внезапное появление детей. Родителям также настоятельно рекомендуется регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах безопасного передвижения на самокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, особенно при пересечении проезжей части", — обратились полицейские.

Видеозапись с места происшествия вызвала дискуссию в Сети. Автор ролика утверждает, что женщина-водитель "мчалась" по двору, однако комментарии пользователей расходятся: одни указывают на родителей, не обучивших детей ПДД, другие — упрекают акимат в отсутствии "лежачего полицейского".