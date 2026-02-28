Автомобиль на высокой скорости наехал на девочку-подростка в поселке Аксукент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

В результате наезда школьница получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту произошедшего ведётся досудебное расследование.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.