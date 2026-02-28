Автомобиль наехал на школьницу в Туркестанской области 

Девочке оказывается необходимая помощь.

Сегодня 2026, 09:03
АВТОР
Фото: Pixabay.com

Автомобиль на высокой скорости наехал на девочку-подростка в поселке Аксукент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR. 

В результате наезда школьница получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. 

В настоящее время по факту произошедшего ведётся досудебное расследование. 

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

