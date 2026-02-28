Автомобиль наехал на школьницу в Туркестанской области
Девочке оказывается необходимая помощь.
Сегодня 2026, 09:03
172Фото: Pixabay.com
Автомобиль на высокой скорости наехал на девочку-подростка в поселке Аксукент, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
В результате наезда школьница получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту произошедшего ведётся досудебное расследование.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
