На судебном заседании по делу Жанабыловых разгорелся спор между стороной обвинения и защитой вокруг наличия автомобиля Subaru. Прокурор заявил, что транспортного средства не существует, тогда как защита настаивает: автомобиль есть, но он не имел отношения к основному розыгрышу, передает корреспондент BAQ.KZ.

Сторона обвинения указала на отсутствие подтверждений существования автомобиля в материалах дела. По словам прокурора Олжаса Хайруллаева, это ставит под сомнение заявления о розыгрыше и может вводить участников в заблуждение.

«В материалах уголовного дела отсутствуют сведения о данном автотранспортном средстве. Орган досудебного расследования не установил факт его существования. Соответственно, говорить о том, что он действительно был предусмотрен в розыгрыше, оснований нет», - прозвучало в суде.

В ответ защита в лице адвоката Гаухар Айтжановой заявила, что автомобиль действительно существует, однако он не относился к основному розыгрышу и имел иной формат участия.

Адвокат подчеркнула, что в розыгрыше изначально фигурировали десять автомобилей, а спорный автомобиль был отдельным.

«Следствие даже не попыталось установить, существует ли данный автомобиль или нет. Если в материалах дела нет сведений, это, скорее, упущение органа расследования. Мои подзащитные не обязаны доказывать свою невиновность», - отметила она.

По словам Айтжановой, речь идет об одиннадцатом автомобиле, который не входил в число призов, разыгрываемых среди участников курса, и предоставлялся на других условиях.

«Этот автомобиль не имел отношения к основному розыгрышу, где участвовали десять машин. Он предназначался для отдельной активности - для участников, которые сделали наибольшее количество репостов. Это был иной формат поощрения, не связанный с лотереей», - пояснила сторона защиты.

Кроме того, адвокат указала, что автомобиль не был оформлен на обвиняемых, что, по её словам, не свидетельствует о его отсутствии.

Суд продолжает рассмотрение дела.