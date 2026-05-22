Автомобилист выехал на "встречку" в Астане

Столичные сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль KIA Rio на проспекте Кабанбай батыра за грубое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в ведомстве, за рулем находился 39-летний житель столицы.

В ходе проверки установлено, что водитель, двигаясь от улицы Сарайшык в направлении Коргалжынского шоссе, выехал на полосу встречного движения на дороге с четырьмя и более полосами. Также он нарушил требования дорожной разметки 1.3 и пункт 61 главы 9 Правил дорожного движения Республики Казахстан.

Такой манёвр считается опасным, поскольку создаёт высокий риск дорожно-транспортных происшествий и угрожает безопасности всех участников движения.

По факту нарушения собранные материалы направлены в административный суд.