Автопарк Казахстана превысил 6 млн транспортных средств

Количество автомобилей в Казахстане продолжает расти. Только за июнь 2026 года жители страны поставили на учет 167,8 тысячи транспортных средств – это на 13,7% больше, чем месяцем ранее.

Основную часть зарегистрированных машин составили легковые автомобили – почти 87%. Также на учет ставили грузовики, прицепы, автобусы и мотоциклы.

Самыми популярными среди новых регистраций стали автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 2 литров. На них пришлось более трети всех поставленных на учет транспортных средств.

По-прежнему лидирует бензин. Более 136 тысяч зарегистрированных автомобилей в июне работают на этом виде топлива. Электромобили пока занимают небольшую долю – за месяц на учет поставили 2,8 тысячи таких машин.

Всего на 1 июля 2026 года в Казахстане насчитывается 6,02 млн зарегистрированных автомобилей. Большинство из них – легковые машины.

Самый большой автопарк страны находится в Алматы – 733,3 тысячи автомобилей. Следом идет Алматинская область, где зарегистрировано 646,3 тысячи транспортных средств.