По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года в Казахстане было поставлено на учёт 159,2 тыс. единиц автотранспортных средств. Из них 143 тыс. — легковые автомобили, 9,8 тыс. — грузовые, 1,3 тыс. — автобусы, и 5,1 тыс. — мототранспорт, передаёт BAQ.KZ.

На 1 июля 2025 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране составило 6 460,4 тыс. единиц.

Структура парка выглядит следующим образом:

86,6% — легковые автомобили,

9,6% — грузовые,

1,8% — автобусы,

2% — мототранспорт.

Возрастной состав автопарка:

7% (453,1 тыс.) — машины моложе 3 лет,

25,8% (1,6 млн) — возраст от 3 до 10 лет,

67% (свыше 4,3 млн) — старше 10 лет.

Таким образом, большинство казахстанского автопарка — это машины с более чем десятилетней историей эксплуатации.

Ранее мы писали о том, что наибольший прирост числа автомобилей зафиксирован в области Жетысу.