Автопарк Казахстана продолжает стареть
Почти 70% машин — старше 10 лет.
Сегодня, 13:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
90Фото: Unsplash
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года в Казахстане было поставлено на учёт 159,2 тыс. единиц автотранспортных средств. Из них 143 тыс. — легковые автомобили, 9,8 тыс. — грузовые, 1,3 тыс. — автобусы, и 5,1 тыс. — мототранспорт, передаёт BAQ.KZ.
На 1 июля 2025 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране составило 6 460,4 тыс. единиц.
Структура парка выглядит следующим образом:
- 86,6% — легковые автомобили,
- 9,6% — грузовые,
- 1,8% — автобусы,
- 2% — мототранспорт.
Возрастной состав автопарка:
- 7% (453,1 тыс.) — машины моложе 3 лет,
- 25,8% (1,6 млн) — возраст от 3 до 10 лет,
- 67% (свыше 4,3 млн) — старше 10 лет.
Таким образом, большинство казахстанского автопарка — это машины с более чем десятилетней историей эксплуатации.
Ранее мы писали о том, что наибольший прирост числа автомобилей зафиксирован в области Жетысу.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных