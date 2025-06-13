Автомобилестроение в Казахстане демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году выпуск отечественных автомобилей достигнет 149 тысяч единиц, что на 5% больше, чем в 2024 году. Для сравнения, в прошлом году произведено 134 тысячи авто, передает BAQ.KZ.

Рост обеспечен реализацией масштабных проектов, прежде всего — строительством новых автозаводов. В Алматы завершается запуск мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где планируют собирать автомобили Chery, Haval и Changan. Инвестиции в проект составляют 202 млрд тенге, ожидаемый годовой выпуск — до 120 тысяч машин, а число создаваемых рабочих мест превысит 3,6 тысячи.

Второй мощный проект — завод KIA Казахстан в Костанае. Его плановая мощность — 70 тысяч автомобилей в год, инвестиции составляют 90 млрд тенге, штат — 1,5 тысячи сотрудников. Предприятие должно укрепить роль Костаная как ведущего центра автомобилестроения страны.

Развивается и смежная инфраструктура: в индустриальной зоне Алматы начало работу предприятие Almaty Autoparts Production, выпускающее до 100 тысяч комплектов автосидений в год для моделей Hyundai и будущих казахстанских авто. Это усиливает локализацию производства и формирует национальную цепочку поставок.

Машиностроение в целом становится ключевым звеном экономики. По данным Минпромстроя:

В 2023 году в отрасль привлечено 115 млрд тенге инвестиций;

В 2024 году показатель вырос более чем вдвое — до 282 млрд тенге;

За I квартал 2025 года — 55 млрд тенге (в 2024-м — 33 млрд за тот же период).

Крупные проекты получают поддержку в рамках Комплексного плана по развитию машиностроения до 2028 года, объем финансирования которого составляет 1,4 трлн тенге из бюджета и еще 1,3 трлн тенге — из частных источников.

На сегодня в казахстанском машиностроении работают более 4 тысяч предприятий, из них:

66 крупных,

105 средних,

и почти 4 тысячи малых компаний.

Правительство делает ставку на индустриальные кластеры, локализацию производства и экспортный потенциал, формируя прочный фундамент для устойчивого роста.