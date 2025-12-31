Автосалон привлечён к ответственности за отказ вернуть некачественный автомобиль после обращения потребителя в суд, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили по итогам рассмотрения дела о нарушении прав покупателя.

Как следует из материалов, потребитель приобрёл автомобиль EXEED VX и сразу после выезда из автосалона обнаружил серьёзный дефект — машину уводило вправо при движении. Продавец провёл диагностику, однако причину неисправности не выявил и не предложил ни замену автомобиля, ни возврат денежных средств.

30 декабря 2024 года уполномоченный департамент провёл внеплановую проверку, по результатам которой было подтверждено нарушение требований законодательства о защите прав потребителей. По итогам проверки продавец был привлечён к административной ответственности и обязан устранить выявленные нарушения.

Поскольку требования потребителя не были исполнены в добровольном порядке, он обратился в суд. В мае 2025 года суд обязал автосалон вернуть стоимость автомобиля в размере 21 940 000 тенге, выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 000 тенге, а также уплатить неустойку в размере 870 838 тенге.

Судебное решение вступило в законную силу, что завершило разбирательство и подтвердило обязанность продавца нести ответственность за реализацию товара ненадлежащего качества.