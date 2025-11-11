  • 11 Ноября, 03:18

Айбат Мырзамуратов завоевал бронзу на Играх Исламской солидарности

Фото: Тұрар Қазанғапов

Казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов завоевал бронзовую медаль на Играх Исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсмен показал результат 2 минуты 17,90 секунды в заплыве на дистанции 200 метров брассом.

Для Мырзамуратова эта награда стала уже третьей бронзовой медалью на текущих Играх.

