Айдос Сарым: Свобода — это защита прав граждан
Сегодня 2026, 11:23
В ходе межпартийного диалога депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил, что сохранение национального кода имеет важное значение для независимости страны, передает BAQ.KZ.
В настоящее время проходит межпартийный диалог под названием «Новая Конституция — новые возможности».
По словам депутата, статья 3 новой Конституции — ключевой фундамент государственной политики.
В ней закреплены основные принципы — защита суверенитета, укрепление национального единства и обеспечение верховенства закона.
Документ определяет соблюдение прав человека, поддержание общественного согласия, повышение благосостояния населения и развитие, основанное на образовании и инновациях, как стратегические направления.
Конституция, сохраняя историческую преемственность, задаёт долгосрочную модель развития Казахстана.
