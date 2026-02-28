В ходе межпартийного диалога депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил, что сохранение национального кода имеет важное значение для независимости страны, передает BAQ.KZ.

В настоящее время проходит межпартийный диалог под названием «Новая Конституция — новые возможности».

По словам депутата, статья 3 новой Конституции — ключевой фундамент государственной политики.

В ней закреплены основные принципы — защита суверенитета, укрепление национального единства и обеспечение верховенства закона.

Документ определяет соблюдение прав человека, поддержание общественного согласия, повышение благосостояния населения и развитие, основанное на образовании и инновациях, как стратегические направления.

Конституция, сохраняя историческую преемственность, задаёт долгосрочную модель развития Казахстана.