Айлин, Алихан, Мирон: Стали известны именные тренды среди казахстанских семей
Какие имена чаще всего давали детям в Казахстане в 2025 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025 году в Казахстане сохранились устойчивые тенденции в выборе имен для новорожденных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Наибольшей популярностью у родителей по-прежнему пользуются традиционные и современные имена, которые лидировали и годом ранее.
Среди мальчиков самыми распространенными в 2025 году стали имена Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Омар и Алдияр. По сравнению с предыдущим годом состав пятерки лидеров не изменился. В региональном разрезе чаще всего мальчикам давали имена Мұхаммед и Алан, что подтверждает их стабильную популярность в разных частях страны.
У девочек в 2025 году наиболее востребованными оказались имена Айлин, Асылым, Медина, Айша и Томирис. Имя Айлин стало абсолютным лидером не только в целом по стране, но и в региональном разрезе, заняв первое место в 16 из 20 регионов Казахстан. Как и в случае с мужскими именами, список самых популярных женских имен по сравнению с прошлым годом остался без изменений.
Отдельно отмечается выбор имен в зависимости от национальной принадлежности. Так, среди представителей русской национальности в 2025 году чаще всего новорожденных называли Евой и Мироном, тогда как среди узбеков наиболее популярными именами стали Мухаммад и Хадича.
Таким образом, данные за 2025 год показывают преемственность в именных предпочтениях казахстанцев и отражают сочетание национальных традиций и современных тенденций при выборе имен для детей.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и МРП: что изменится с нового года в Казахстане
- В Мангистауской области временно отменяют междугородние автобусные рейсы
- Минздрав: Направлять средства ОСМС на покупку лекарств не планируется
- Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре оказалась фейком
- Алматы хотят разгрузить за счёт агломерации и ЛРТ: Генплан-2040 проходит публичное обсуждение