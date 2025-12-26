В 2025 году в Казахстане сохранились устойчивые тенденции в выборе имен для новорожденных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Наибольшей популярностью у родителей по-прежнему пользуются традиционные и современные имена, которые лидировали и годом ранее.

Среди мальчиков самыми распространенными в 2025 году стали имена Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Омар и Алдияр. По сравнению с предыдущим годом состав пятерки лидеров не изменился. В региональном разрезе чаще всего мальчикам давали имена Мұхаммед и Алан, что подтверждает их стабильную популярность в разных частях страны.

У девочек в 2025 году наиболее востребованными оказались имена Айлин, Асылым, Медина, Айша и Томирис. Имя Айлин стало абсолютным лидером не только в целом по стране, но и в региональном разрезе, заняв первое место в 16 из 20 регионов Казахстан. Как и в случае с мужскими именами, список самых популярных женских имен по сравнению с прошлым годом остался без изменений.

Отдельно отмечается выбор имен в зависимости от национальной принадлежности. Так, среди представителей русской национальности в 2025 году чаще всего новорожденных называли Евой и Мироном, тогда как среди узбеков наиболее популярными именами стали Мухаммад и Хадича.

Таким образом, данные за 2025 год показывают преемственность в именных предпочтениях казахстанцев и отражают сочетание национальных традиций и современных тенденций при выборе имен для детей.