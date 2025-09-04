Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов назвал ограничение использования смартфонов в Назарбаев Интеллектуальных школах (НИШ) "непростым, но правильным шагом". По его словам, такие инициативы становятся все более распространенными в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

"Это непростой и непопулярный шаг. По всей стране все больше школ вводят такие правила, несмотря на то, что не все родители и ученики сразу воспринимают их с пониманием", – отметил депутат.

Аймагамбетов подчеркнул, что международный опыт подтверждает эффективность подобных мер. Во многих ведущих школах за рубежом запрет смартфонов действует давно и показывает положительные результаты, а в ряде европейских стран он закреплен на законодательном уровне.

По данным ЮНЕСКО, к концу 2024 года 40% образовательных систем в мире уже внедрили официальные ограничения на использование смартфонов в школах.