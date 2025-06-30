Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что закон о защите прав женщин и детей от семейно-бытового насилия, принятый в прошлом году, уже приносит ощутимые плоды, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Необходимо отметить, что тот закон, который был по защите прав детей и женщин, по семейно-бытовому насилию, сейчас реализовывается. Буквально недавно было заседание общественной палаты, и мы заслушивали отчет заместителя министра внутренних дел. Результаты достаточно хорошие, они впечатляют", – подчеркнул Аймагамбетов.

По его словам, зафиксировано значительное снижение уровня преступности, особенно в части тяжких преступлений, таких как нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства.

"Это во многом результат усиленной профилактической работы", – отметил он.

Положительная динамика, по словам депутата, наблюдается и в сфере преступлений, совершенных против детей. В МВД, по его информации, зафиксировали сокращение таких правонарушений почти на треть.