Семейное насилие под контролем: депутат сообщил о снижении преступности
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Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что закон о защите прав женщин и детей от семейно-бытового насилия, принятый в прошлом году, уже приносит ощутимые плоды, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Необходимо отметить, что тот закон, который был по защите прав детей и женщин, по семейно-бытовому насилию, сейчас реализовывается. Буквально недавно было заседание общественной палаты, и мы заслушивали отчет заместителя министра внутренних дел. Результаты достаточно хорошие, они впечатляют", – подчеркнул Аймагамбетов.
По его словам, зафиксировано значительное снижение уровня преступности, особенно в части тяжких преступлений, таких как нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства.
"Это во многом результат усиленной профилактической работы", – отметил он.
Положительная динамика, по словам депутата, наблюдается и в сфере преступлений, совершенных против детей. В МВД, по его информации, зафиксировали сокращение таких правонарушений почти на треть.
"Мы видим, что те законы, которые в прошлом году нами приняты для защиты прав детей, женщин, в целом уязвимых слоев населения, работают. Конечно, всегда можно стремиться к лучшему результату, но есть факт, мы видим, что работает, и конкретные показатели, статистика показывают, что это работает. Мы видим, что есть причинно-следственная связь между принимаемыми государством мерами и снижением преступности", - отметил Аймагамбетов.