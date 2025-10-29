Жительница Костанайской области сменила имя с Улболсын на Айша и поделилась радостным моментом в Instagram, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Наша газета". На видео видно, как женщина получает новый документ в ЦОНе, где теперь указано имя Айша Рахымжанкызы.

"Теперь я — Айша Рахымжанкызы", — подписала ролик автор.

Видео набрало 1,6 миллиона просмотров и вызвало бурное обсуждение среди пользователей. В комментариях казахстанцы поддержали её решение: "Одно радует — наше поколение не будут так называть дочерей", "Правильно. Очень несправедливо по отношению к девочкам!", "Как символично: Улболсын (пусть будет мальчик) заменили на Айша (жизнь). Поздравляю, пусть ваша жизнь будет вашей!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРКЕТОЛОГ ПРОДЮСЕР АВТОВОРОНКА (@aisha.rahym)

Некоторые подписчики признались, что тоже сменили похожие имена: "Меня тоже звали Улболсын, а сейчас — Аяла".

У казахов существует традиция давать девочкам имена, связанные с ожиданием рождения сына. Обычно так называют четвертых или пятых дочерей, чтобы "обеспечить" рождение мальчика. Среди таких имён — Улболсын, Улжан, Улпан, Улбала, Улмекен и другие. Имя Улболсын буквально переводится как "пусть родится мальчик".