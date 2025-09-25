Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин выступил с разъяснениями по поводу социально-экономического эффекта от поэтапного повышения ставки налога на добавленную стоимость. По его словам, прогноз уже учитывает вклад роста НДС в инфляцию на уровне 2–2,5 процента, передаёт BAQ.KZ.

"Мы об этом уже много раз говорили. Вклад роста НДС — от 2 до 2,5%. Но он будет не сплошным, потому что очень многие товары у нас освобождены от уплаты налога. В частности, сельхозтоваропроизводители, крестьянские фермерские хозяйства, которые производят продукты питания первой необходимости, освобождены", — отметил Амрин.

Он напомнил, что в ходе обсуждений министерство предлагало полностью вывести сельхозпроизводителей из числа плательщиков НДС, однако бизнес сам настоял на праве участвовать в системе. "Наоборот, бизнес сказал: дайте нам право, чтобы мы были. Мы это право оставили", — добавил вице-министр.

Отдельно он остановился на вопросах, связанных с жильём и медикаментами. По его словам, повышение НДС на жильё коснётся только тех квартир, строительство которых начнётся с 1 января следующего года. "Сразу квартиру не построишь: надо залить фундамент, провести отделочные работы. Это как минимум год. Поэтому экономических оснований для роста цен сейчас и в следующем году нет — переходный план предусматривает плавный процесс", — пояснил Амрин.

Говоря о перспективах, он подчеркнул, что повышение НДС само по себе не приведёт к кризису.