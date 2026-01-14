На заседании Мажилиса депутат Азат Перуашев обратился к вице-министру промышленности и строительства Олжасу Сапарбеку с критикой работы реестра отечественных товаропроизводителей и подходов к оценке доли локального содержания при экспорте, передает BAQ.KZ.

Депутат отметил, что существующий реестр создавался для целей госзакупок и квази-госсектора, а не для подтверждения происхождения товаров при экспорте. В ходе поездок по регионам Перуашев проверил более 20 предприятий и выяснил, что лишь одно из них успело пройти регистрацию в реестре, хотя правительство обещало завершить процесс ещё в декабре.

"Ваш реестр фактически не работает, хотя у предприятий есть индустриальные сертификаты. Если вы теперь оцениваете только технологические операции, как вы будете проверять выполнение обязательств по местному содержанию? Получается, вы даёте возможность не выполнять требования по указу о содержании. Вы путаете разные инструменты, уважаемые", — подчеркнул депутат.

В свою очередь вице-министр Олжас Сапарбек отметил, что реестр казахстанских товаропроизводителей работает и является продолжением ранее выданных индустриальных сертификатов. На текущий момент в системе зарегистрировано более 1900 сертификатов, а свыше 3000 компаний уже подали заявления для подтверждения производственных мощностей и рабочих мест через электронную подпись.