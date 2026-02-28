Азат Перуашев высказался о политических изменениях в проекте новой Конституции
Сегодня 2026, 11:49
Фото: Тгк Референдум-2026
На площадке межпартийного диалога «Новая Конституция - новые возможности» председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев рассказал о предстоящих изменениях, передает BAQ.KZ.
Изменения будут касаться избрания депутатов Парламента, то есть Курултая, по партийным спискам, а также о механизмах формирования ответственного общества в Справедливом Казахстане.
