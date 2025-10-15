Азербайджан и Казахстан открывают новую страницу сотрудничества в сфере гражданского общества. Предстоящий форум в Баку станет важной площадкой для укрепления партнёрства, обмена опытом и продвижения общих ценностей тюркского мира, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на международной площадке XII Гражданского Форума Казахстана, Айгюн Алиева подчеркнула, что Азербайджан придаёт большое значение укреплению связей с Казахстаном через гражданское общество и развитие партнёрских инициатив.

"Сейчас Агентство готовится к проведению Первого Азербайджано–Казахстанского форума гражданского общества, который состоится 18–20 ноября 2025 года в Баку. Форум станет частью Форума солидарности НПО тюркского мира и станет площадкой для обмена опытом, идей и совместных проектов", — подчеркнула Айгюн Алиева.

Она отметила, что Казахстан — крупнейшая страна тюркского мира, динамично развивающееся государство и близкий союзник Азербайджана.

"Это партнёрство было заложено благодаря видению Общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева. В Астане одна из центральных улиц носит имя Гейдара Алиева, а документальный фильм “Выдающаяся жизнь”, снятый в Казахстане, отражает прочную связь между нашими народами. Ещё одним символом этой дружбы является Детский центр искусств имени Курмангазы в Физули — подарок казахского народа", — отметила Алиева.

По её словам, эти инициативы позволят тюркскому миру говорить единым, уверенным и сильным голосом — голосом единства. Но это единство должно укрепляться и через гражданское общество.