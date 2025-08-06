Аким области Абай Берик Уали провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем и представителями азербайджанской делегации, передает BAQ.KZ. Главной темой стало обсуждение инвестиционного проекта — строительство крупного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье Алаколя.

Проект предполагает создание круглогодичного туристического объекта с медико-восстановительным уклоном. Комплекс сможет одновременно принимать до 800 гостей. С его запуском будет создано около 200 рабочих мест, а регион получит новый налоговый и туристический импульс. По словам Алима Байеля, объект может стать одним из первых крупных кейсов совместного инвестиционного фонда Казахстана и Азербайджана, созданного в 2024 году.

Аким области Берик Уали подчеркнул: власти готовы выделить участок и оказать всестороннюю поддержку проекту. В настоящее время разрабатывается генеральный план туристической зоны Алаколь.