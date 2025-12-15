Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) потребовало от сервиса "Яндекс.Такси" принять меры по сглаживанию резких скачков цен в часы пик. Этот вопрос был рассмотрен на очередном заседании мониторинговой группы по деятельности такси, проведённом совместно с заинтересованными государственными органами и отраслевыми ассоциациями, передает BAQ.KZ.

В ходе заседания был заслушан анализ динамического ценообразования, подготовленный Аналитическим исследовательским центром развития конкуренции АЗРК, а также информация об исполнении "Яндекс.Такси" действующих обязательств по комплаенсу.

По итогам обсуждения агрегатору рекомендовано усилить использование прогнозных данных в рамках предиктивной модели ценообразования. В частности, речь идёт об интеграции в алгоритмы информации о возможных всплесках спроса в отдельных геозонах. Это, по мнению регулятора, позволит заранее стимулировать перераспределение водителей в наиболее востребованные районы и снизить ценовую волатильность в пиковые периоды.

В АЗРК подчеркнули, что в случае выявления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции будут приняты соответствующие меры реагирования.