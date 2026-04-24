Багамы полностью устранили передачу ВИЧ от матери к ребёнку — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization, ВОЗ) официально признала Багамские Острова страной, добившейся устранения передачи ВИЧ от матери к ребёнку, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным ВОЗ, это значимое достижение для системы здравоохранения Карибского региона. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что успех Багамских Островов стал результатом многолетней государственной политики и работы медицинских специалистов.

«Обеспечивая рождение детей без ВИЧ, мы формируем более здоровое и безопасное будущее для следующего поколения», — подчеркнул он.

В ВОЗ сообщили, что ключевую роль сыграла комплексная система здравоохранения. В стране обеспечен всеобщий доступ к дородовому наблюдению для всех беременных женщин — вне зависимости от гражданства или правового статуса. Обследования на ВИЧ проводятся как при первом обращении, так и в третьем триместре.

Дополнительно программы профилактики и лечения интегрированы в национальную систему охраны материнства и детства. Беременные женщины имеют доступ к антиретровирусной терапии, профилактическим препаратам (PrEP), а также бесплатному лечению инфекций и услугам по планированию семьи.

Багамские Острова стали одной из 12 стран и территорий региона Америки, которым удалось добиться такого результата. Ранее аналогичную сертификацию получили Куба — первая в мире, а также Бразилия.

Для получения сертификации страны должны соответствовать строгим критериям ВОЗ: уровень передачи ВИЧ от матери к ребёнку — менее 2%, не более 5 случаев на 1000 новорождённых, а также охват медицинскими услугами не ниже 95%.

В ВОЗ подчеркнули, что успех Багамских Островов является частью более широкой инициативы EMTCT Plus, реализуемой совместно с UNICEF и UNAIDS. Она направлена на ликвидацию передачи не только ВИЧ, но и сифилиса, гепатита B и других инфекций к 2030 году.