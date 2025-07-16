Боксер Ибрагим Ирисматов 8 июля погиб на Иссык-Куле. Тренер сборной Казахстана U-22 по боксу, олимпийский чемпион Бахыт Сарсекбаев в беседе с корреспондентом BAQ.KZ прокомментировал смерть 21-летного спортсмена.

Сборы казахстанской сборной по боксу на Иссык-Куле проходили под руководством Сарсекбаева в рамках подготовки к чемпионату Азии.

По его словам, погибший в сборах участия не принимал - он не подходил по возрасту для команды U-22.

"Заранее мы подавали списки тех, кого хотим вызвать в сборную. Я его не знал и не видел - ни на построении, ни на спортивной базе, ни в списках. Это было время отдыха: он купался, увидел наших ребят из сборной пошел вместе с ними поплавать. Это было на общественном пляже. Его наши ребята помогали вытаскивать из воды. Он не мог приехать в сборную, у нас все по спискам, которые проверяются федерацией, проходят через ДРС. Спортсмены не могут участвовать в сборах самостоятельно", - пояснил Бахыт Сарсекбаев.

Ранее в пресс-службе Казахстанской федерации бокса редакции BAQ.KZ также сообщили, что погибший прибыл на Иссык-Куль 6 июля самостоятельно, за собственные средства, официально на учебно-тренировочный сбор вызван не был, а также проживал на другой базе отдыха.