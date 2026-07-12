BaiQymyz-2026: первый день фестиваля собрал около 40 тысяч гостей

Первый день международного гастрофестиваля BaiQymyz-2026, который проходит на ипподроме "Қазанат" в Астане, посетили около 40 тысяч человек.

На протяжении всего дня гости знакомились с традициями казахской культуры, дегустировали различные виды кумыса от более чем 60 производителей из Казахстана, Кыргызстана и России (Якутия), посещали мастер-классы по приготовлению национальных блюд и выставки народных ремесел.

Специально для участников фестиваля производители привезли тонну шубата и 200 литров кумыса, чтобы все желающие смогли попробовать традиционные напитки и познакомиться с разнообразием их вкусов.

Особый интерес у посетителей вызвали международный конкурс кумыса, соревнования по национальным видам спорта - кокпару, байге, аударыспаку, қыз қуу, стрельбе из традиционного лука, а также парад лошадей и показательные выступления всадников.

На главной сцене выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы. Среди гостей были не только жители столицы и регионов, но и многочисленные иностранные туристы, которые смогли ближе познакомиться с традициями казахского народа и почувствовать атмосферу гостеприимства.

Фестиваль продолжает работу 12 июля. Для гостей подготовлены дегустации национальных блюд и напитков, выставки, культурные и спортивные мероприятия, конноспортивные шоу, семейные зоны отдыха и концерты популярных казахстанских исполнителей.