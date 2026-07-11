Ушел из жизни казахстанский журналист и писатель Жумабек Табынбаев
Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным, близким и коллегам известного журналиста.
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Скончался известный казахстанский журналист, поэт и прозаик, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, обладатель звания «Отличник информационной сферы Республики Казахстан» Жумабек Айдарбекович Табынбаев.
Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило соболезнования семье, родным, коллегам и всем, кто знал и ценил его творчество.
В ведомстве отметили, что Жумабек Табынбаев посвятил всю свою профессиональную жизнь развитию отечественной журналистики, литературы и духовной сферы. Трудовую деятельность он начал в 1978 году и на протяжении многих лет работал в региональных и республиканских средствах массовой информации.
Помимо журналистской деятельности, Жумабек Табынбаев был известен как поэт и прозаик. Среди его наиболее известных произведений — книги «Жизнь — караван», «Правда о войне», «Ты навсегда в моей памяти, светлый образ» и другие. Его творчество внесло значительный вклад в развитие казахской литературы и публицистики.
В министерстве подчеркнули, что высокий профессионализм, принципиальная гражданская позиция и человеческие качества Жумабека Табынбаева всегда служили примером для коллег и молодых журналистов. Память о нем навсегда сохранится в истории отечественной журналистики и в сердцах тех, кто его знал.
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