Ушел из жизни казахстанский журналист и писатель Жумабек Табынбаев

Скончался известный казахстанский журналист, поэт и прозаик, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, обладатель звания «Отличник информационной сферы Республики Казахстан» Жумабек Айдарбекович Табынбаев.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило соболезнования семье, родным, коллегам и всем, кто знал и ценил его творчество.

В ведомстве отметили, что Жумабек Табынбаев посвятил всю свою профессиональную жизнь развитию отечественной журналистики, литературы и духовной сферы. Трудовую деятельность он начал в 1978 году и на протяжении многих лет работал в региональных и республиканских средствах массовой информации.

Помимо журналистской деятельности, Жумабек Табынбаев был известен как поэт и прозаик. Среди его наиболее известных произведений — книги «Жизнь — караван», «Правда о войне», «Ты навсегда в моей памяти, светлый образ» и другие. Его творчество внесло значительный вклад в развитие казахской литературы и публицистики.

В министерстве подчеркнули, что высокий профессионализм, принципиальная гражданская позиция и человеческие качества Жумабека Табынбаева всегда служили примером для коллег и молодых журналистов. Память о нем навсегда сохранится в истории отечественной журналистики и в сердцах тех, кто его знал.

