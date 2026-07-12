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BaiQymyz-2026: полицейские и волонтеры провели акцию «Закон и порядок»

Гостям фестиваля рассказали о безопасности и профилактике мошенничества

12 Июля 2026, 17:15
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акимат Астаны 12 Июля 2026, 17:15
12 Июля 2026, 17:15
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Фото: акимат Астаны

На территории столичного ипподрома "Қазанат", где проходит международный гастрофестиваль BaiQymyz-2026, продолжается информационно-профилактическая акция "Закон и порядок".

В течение двух дней сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами проводят разъяснительную работу с посетителями. Гостям напоминают о необходимости соблюдения общественного порядка, правил безопасности и бережного отношения к окружающей среде, а также информируют о мерах профилактики интернет-мошенничества и других правонарушений.

Особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной атмосферы для жителей и гостей столицы. Участникам мероприятия раздают информационные материалы, отвечают на вопросы и напоминают о важности личной ответственности и взаимного уважения.

Акция направлена на формирование правовой культуры, повышение уровня общественной безопасности и укрепление доверия между гражданами и государственными органами.

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