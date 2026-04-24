Огонь вспыхнул на балконе 9-этажки в Петропавловске
Причины возгорания устанавливаются.
Вчера 2026, 23:17
Вчера 2026, 23:17Вчера 2026, 23:17
208Фото: МЧС РК
В городе Петропавловск на улице Уалиханова произошёл пожар в 9-этажном жилом доме, передает BAQ.kz.
Возгорание началось на балконе одной из квартир.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожар был быстро ликвидирован, не допустив его распространения на соседние квартиры.
Из дома эвакуировали 117 человек, в том числе 30 детей. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
