Банки щедрее, чем когда-либо? Нацбанк зафиксировал рекорд по депозитам
Ставки по вкладам бьют исторические рекорды.
В Казахстане обновлен исторический максимум ставок по депозитам физических лиц в XXI веке. По данным Национального Банка, в июле средневзвешенная ставка вознаграждения БВУ по тенговым вкладам населения выросла до 14,3%, что стало новым рекордом с начала 2000-х годов, передает BAQ.KZ.
Самыми выгодными остаются краткосрочные депозиты сроком от 1 до 3 месяцев — в среднем 16,3%, и эта отметка держится уже третий месяц подряд. Незначительный рост показал и сегмент вкладов от 3 месяцев до 1 года — с 14,1% до 14,2%.
При этом ставки для юридических лиц не меняются с апреля и остаются на уровне 15,4%.
Ситуация с кредитами иная:
- Для физлиц и ИП средневзвешенный уровень в июле составил 21,9% против 20,5% месяцем ранее.
- Для юрлиц показатель не изменился и сохранился на уровне 19,1%.
Таким образом, разрыв между доходностью вкладов и стоимостью кредитов сохраняется, однако для вкладчиков нынешние условия — одни из самых выгодных за последние 25 лет.
