Банки Казахстана досрочно вернули государству 738 млрд тенге ранее полученной финансовой помощи. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, возврат средств осуществляется в рамках поручения Президента и направлен на снижение долговой нагрузки банковского сектора перед государством.

"Продолжается реализация Вашего поручения по досрочному возврату банками государственной помощи. На сегодня банки досрочно вернули 738 млрд тенге. Данная работа будет продолжена и в этом году", — заявил Тимур Сулейменов.

В Национальном банке подчеркнули, что возврат госпомощи стал возможен на фоне укрепления финансового положения банков. По итогам 2025 года в банковском секторе зафиксирован рост активов на 15% и капитала на 19%, а также положительная динамика кредитования экономики.

Параллельно Нацбанк усиливает регуляторные требования, чтобы предотвратить накопление новых рисков. В частности, банки обязаны сформировать дополнительный капитал по кредитам населению на сумму около 500 млрд тенге, а также продолжится поэтапное повышение резервных требований, что позволит связать 3,9 трлн тенге избыточной ликвидности.

В совокупности эти меры, по оценке Нацбанка, создают условия для повышения устойчивости банковского сектора и перераспределения ресурсов в пользу финансирования реальной экономики, а не потребительского кредитования.