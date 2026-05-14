"Тюркский мир подает сигнал" — эксперт рассказал, чего ждать от саммита ОТГ в Туркестане

Неформальный саммит Организация тюркских государств, который пройдет в Туркестане, станет площадкой для обсуждения геополитики, цифровизации, транспортных коридоров и дальнейшей интеграции тюркских стран. Об этом редакции BAQ.KZ рассказал руководитель Департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Арман Ешмуратов.

ОТГ выходит за рамки культурного сотрудничества

По словам Армана Ешмуратова, несмотря на статус неформальной встречи, саммит имеет важное политическое и символическое значение.

"В действительности неформальный саммит ОТГ, который пройдет у нас в Туркестане, – это больше символическое событие. Тем не менее, оно очень значимо. Страны однозначно затронут современную геополитическую ситуацию. И в этом контексте, я так думаю, будут обсуждать широкий круг вопросов, в том числе интеграционные процессы. Это очень актуально и для нас, и для всего тюркского мира. Казахстан был инициатором создания многих международных организаций, и ОТГ – одно из важных направлений. Мы видим, что в рамках организации уже работают Тюркская академия, Тюркская парламентская ассамблея, Тюркский инвестиционный фонд. Это уже не только культурно-гуманитарный аспект. Позиционирование этой международной организации станет определенным сигналом о том, что тюркский мир имеет потенциал для интеграции", – отметил Ешмуратов.

Эксперт подчеркнул, что сегодня страны ОТГ постепенно усиливают взаимодействие не только в гуманитарной сфере, но и в экономике, инвестициях и инфраструктурных проектах.

Искусственный интеллект, цифровизация и рынок в 175 миллионов человек

Одной из центральных тем саммита станет искусственный интеллект и цифровое развитие. По словам эксперта, страны ОТГ уже движутся в сторону активной цифровой трансформации, хотя модели цифровизации у каждого государства отличаются.

"Надо отметить, что модели цифровизации у стран разные. Турция в этом направлении шагнула намного дальше вперед. Казахстан выбрал более активную модель цифровизации, особенно в финансовой сфере. Сейчас страны региона фактически идут примерно на одном уровне. Даже если сравнивать Центральную Азию, мы видим, как быстро развивается Узбекистан. При этом взаимная торговля между странами ОТГ в 2025 году составила порядка 12,9 миллиарда долларов, поэтому цифровизация всех экономических процессов становится особенно важной. Нужно учитывать, что пространство стран-членов ОТГ – это около 175 миллионов человек и очень мощный рынок. Потребление искусственного интеллекта и цифровых технологий будет только расти", – считает он.

По мнению Ешмуратова, именно развитие цифровых платформ, логистики и финансовых технологий может стать одним из ключевых направлений сотрудничества внутри организации в ближайшие годы.

Транспорт, энергетика и инвестиционные проекты

Помимо цифровой повестки, лидеры стран обсудят транспортные маршруты, логистику, энергетику и совместные инвестиции.

"По мере цифровизации будут активно обсуждаться вопросы транспорта, торговли, логистики, энергетики. Сейчас особое значение придается Тюркскому инвестиционному фонду. Договор по нему был подписан еще в 2023 году. В настоящее время фонд аккумулирует порядка 600 миллионов долларов США. Я думаю, в этом направлении также будут обсуждаться важные инвестиционные и инфраструктурные проекты, в том числе связанные с развитием цифровых технологий", – заявил эксперт.

При этом он считает, что говорить о превращении ОТГ в политический или военный блок пока преждевременно.

"Сегодня это прежде всего культурно-гуманитарное и экономическое пространство. Да, сотрудничество будет усиливаться, структуры ОТГ будут расширяться, но говорить о каких-то блоковых форматах пока рано. Каждая страна будет играть свою роль. Это не соревнование и не жесткая конкуренция за продвижение инициатив. Здесь нужно подходить к вопросу более солидарно и созидательно", – заключил Арман Ешмуратов.

Предстоящий саммит Организация тюркских государств в Туркестане, несмотря на неформальный статус, может стать важным сигналом о том, что тюркский мир постепенно переходит от символического сотрудничества к более прагматичной интеграции. На фоне глобальной геополитической нестабильности страны ОТГ все активнее обсуждают вопросы цифровизации, логистики, торговли, инвестиций и совместных инфраструктурных проектов.

При этом, как отмечает эксперт, организация пока остается преимущественно культурно-гуманитарной и экономической площадкой, однако масштабы взаимодействия внутри ОТГ с каждым годом будут только усиливаться.