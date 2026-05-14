Одна из крупнейших ветроэлектростанций появится в области Жетысу

В области Жетысу планируется строительство крупной ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии, передает BAQ.kz.

Проект реализуется АО «Самрук-Энерго» совместно с китайскими инвесторами.

Будущий ветропарк станет одним из крупнейших энергетических объектов региона и позволит существенно повысить надежность электроснабжения.

Следующим этапом станут проектно-изыскательские работы, которые откроют путь к непосредственному строительству станции.

Проект предусматривает создание современной энергетической инфраструктуры с использованием ветровой генерации и систем накопления энергии, что позволит более эффективно балансировать нагрузку в энергосистеме.

Стороны подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки и переходе к практической реализации строительства ветроэлектростанции в регионе.