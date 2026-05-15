«Тюркский Евросоюз» и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ

15 мая в Туркестане пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), главной темой которого станут искусственный интеллект и цифровая трансформация. На фоне растущей геополитической турбулентности, кризиса международных институтов и борьбы за технологическое лидерство тюркский мир все активнее обсуждает не только экономическую интеграцию, но и возможность формирования собственного центра силы.

Корреспондент BAQ.KZ поговорила с доктором, преподавателем кафедры международных отношений Университета Османие имени Коркута Аты (Турция) Эмрахом Каей и узнала, зачем Турции нужна интеграция тюркских государств, почему Казахстан называют ключевой страной ОТГ и может ли в будущем организация превратиться в аналог Европейского союза с единым рынком, парламентом и даже общей валютой.

Искусственный интеллект стал новой темой интеграции

По словам турецкого эксперта, мир входит в новую эпоху, где главным фактором становятся искусственный интеллект и цифровизация. Именно поэтому тема ИИ впервые стала центральной повесткой саммита тюркских государств.

Как отметил Эмрах Кая, сегодня ни одно объединение не сможет претендовать на роль самостоятельного центра силы, если останется в стороне от глобальной технологической трансформации.

"Мы видим, что практически все мировые акторы сосредоточились на развитии искусственного интеллекта. Для тюркских государств это не только вопрос технологий, но и вопрос будущего влияния. Если Организация тюркских государств хочет стать самостоятельным центром, она должна адаптироваться к мировым изменениям. В прошлом интеграция строилась вокруг культуры, экономики и политики. Теперь к этому добавляется искусственный интеллект", - заявил он.

Эксперт напомнил, что тема цифровизации уже давно продвигается внутри ОТГ. В частности, на саммите организации в 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр цифровой трансформации и Инвестиционный фонд ОТГ.

По мнению турецкого эксперта Эмраха Кая, в будущем тюркские страны могут задуматься даже о создании общей платформы искусственного интеллекта.

"Развитие ИИ несет не только возможности, но и серьезные риски. Поэтому государства ОТГ могут выработать совместную политику в сфере искусственного интеллекта и цифровой безопасности. В Туркестане лидеры, вероятно, будут говорить о совместных технологиях, ускорении цифровизации, интеграции ИИ в экономику, образование, медицину и производство", - считает эксперт.

Почему Турция делает ставку на Казахстан

Отдельно Эмрах Кая подчеркнул, что Казахстан сегодня является одной из самых важных стран для всей тюркской интеграции. По его словам, Анкара рассматривает Казахстан не просто как партнера, а как государство, от которого во многом зависит будущее ОТГ.

"Казахстан - ключевая страна тюркского мира. Это единственное государство, имеющее границы одновременно с Россией и Китаем. Кроме того, у Казахстана крупнейшая экономика региона, богатые природные ресурсы, огромная территория и квалифицированные люди. Если тюркский мир станет новым центром силы, Казахстан будет одним из главных двигателей этого процесса", - отметил Кая.

Эксперт также заявил, что Турция воспринимает безопасность и стабильность Казахстана как часть собственной стратегической устойчивости.

"Турция считает безопасность, экономику и социальную стабильность Казахстана тесно связанными со своей собственной безопасностью и устойчивостью. Именно поэтому Казахстан имеет для Анкары стратегическое значение", - подчеркнул он.

Может ли ОТГ стать "тюркским Евросоюзом"

По словам эксперта, внутри тюркского мира уже обсуждаются сценарии более глубокой интеграции - вплоть до создания общего рынка, свободного передвижения граждан и единого экономического пространства.

"Между тюркскими государствами существуют глубокие исторические, культурные и социальные связи. Границы - это искусственные линии, разделяющие нас. Поэтому создание общего рынка и свободного передвижения не только возможно, но и необходимо", - считает Эмрах Кая.

Он отметил, что в перспективе может обсуждаться даже модель, напоминающая Европейский союз.

"Да, сценарий “тюркского Евросоюза” действительно обсуждается. Однако такие процессы возможны только на основе общего согласия. Никто не сможет навязать государствам передачу части суверенных полномочий, если они сами этого не захотят", - сказал эксперт.

При этом Кая признал, что многие инициативы пока остаются долгосрочной перспективой. Особенно это касается идеи общей валюты.

"Для единой валюты необходимы мощная экономическая интеграция, общий рынок, координация финансовой политики и даже общий Центральный банк. В краткосрочной перспективе это сложно, но в средне- и долгосрочной - возможно", - пояснил он.

Казахстану выгодна более глубокая интеграция

Эксперт убежден, что участие в ОТГ не противоречит многовекторной политике Казахстана, а наоборот - усиливает ее.

Он напомнил, что Казахстан уже имеет глубокие экономические связи с Россией, Китаем и другими международными объединениями, однако отношения с Турцией пока остаются значительно менее масштабными.

"Товарооборот Казахстана с Китаем приблизился к 50 миллиардам долларов, тогда как с Турцией он составляет около 10 миллиардов. У Казахстана существуют прочные связи с Россией через ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Поэтому более глубокая интеграция внутри ОТГ поможет Астане сделать свою многовекторную политику еще сильнее", - заявил Кая.

По его словам, в самом Казахстане существует позитивное отношение к идее усиления тюркской интеграции.

Новый центр силы между Россией, Китаем и Западом?

По мнению турецкого эксперта, Организация тюркских государств уже превращается в самостоятельный политический центр, однако для полноценного статуса геополитической силы организации еще предстоит пройти большой путь.

"Чтобы стать независимым центром силы, ОТГ должна добиться интеграции не только в политике, но и в экономике, обороне, технологиях и безопасности. История показывает, что тюркские государства в Центральной Азии и Анатолии уже становились крупными центрами силы. Поэтому подобный сценарий возможен и сегодня", - считает он.

Эмрах Кая добавил, что на фоне мировых кризисов именно Центральная Азия и территории тюркских государств сегодня остаются одними из наиболее стабильных регионов.

"Пока в мире растет напряженность, тюркские государства должны сосредоточиться на устойчивом развитии и укреплении собственной интеграции", - заключил эксперт.