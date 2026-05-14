"Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?

В этом году будет четыре года, как в Костанае впервые заговорили об установке более тысячи видеокамер "Сергек" и 60 комплексов для измерения скоростного режима водителей. Вся эта огромная масса оборудования стоила немалых денег - 3,5 млрд тенге. В 2022 году его полностью установили, а в 2024-ом вдруг выяснилось, что у частной компании не было прав на софт. Споры дошли до костанайских судов, которые заверили: действующие камеры не соответствуют технических характеристикам и сильно отличаются от сертифицированного образца. Подрядчик пытался доказать, что нарушений нет, но проиграл суд и первой, и апелляционной инстанций. Тогда "Сергек" с улиц Костаная демонтировали, а недавно кассационный суд все вернул на круги своя, постановив, что местные суды вообще не имели права выносить решения по таким проектам. Означает ли это, что "Сергеки" вернутся в Костанай?

Проверка, суды и демонтаж камер

Заказчиком работ по установке камер "Сергек" на улицах города являлось управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области. Точнее установку камер и комплексов "Сергек" в 2022 году местным исполнительным органам предложил частник - ТОО "Коркем Телеком", входящий в состав АО "Сергек Групп". Проект под названием: "Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в городе Костанае" был разработан, как государственно-частное партнерство и между управлением информатизации, департаментом полиции и ТОО заключили трехсторонний договор. В нем оговаривалось, что инвестор в лице ТОО "Коркем Телеком" установит тысячи камер видеонаблюдения и 60 аппаратно-программных комплексов общей стоимостью 3,5 млрд тенге за свой счет. Из них - 50 комплексов "Сергек. Линейный участок" и 10 комплексов - "Сергек. Перекресток". В течение 5-ти лет местный бюджет должен был за них расплачиваться в рамках ГЧП.

Установка камер "Сергек" подавалась, как мера, которая серьезно улучшит ситуацию с безопасностью на дорогах. Ведь это система видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД, работающая на базе искусственного интеллекта. Особенность камер заключается в том, что они фиксируют не только превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, но и способны "увидеть" непристегнутые ремни безопасности и использование мобильного телефона за рулем.

В 2023 году первые 6 камер "Сергек" заработали в тестовом режиме, к концу года обещали, что все оборудование будет установлено на дорогах Костаная. Оборудование появилось, но в 2024 году его работу начал проверять департамент внутреннего государственного аудита и выявил ряд нарушений. В частности, о том, что у некоторых модулей "Сергек" нет казахстанского содержания, у некоторых конфигураторов нет сертификатов и вообще камеры не соответствуют техническим характеристикам, как того требуют правила Национальной системы видеомониторинга.

В результате чего управление информатизации подало иск в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области на ТОО "Коркем-Телеком". Суд первой инстанции инвестор проиграл, но подал апелляцию. В суде второй инстанции частник доказывал: сами камеры в аппаратных комплексах, действительно иностранного производства, но только потому, что в Казахстане подобное оборудование просто не производят. А вот программное обеспечение - целиком и полностью национальная разработка, поэтому с казахстанским содержанием все в порядке.

Парировали частнику не только представители госоргана, но и общественного объединения "Адал Дос Превенция", делая упор на нарушениях и высокой стоимости оборудования. В итоге суд апелляционной инстанции посчитал доводы инвестора неубедительными, и второй иск им тоже был проигран.

В связи с чем частник был вынужден демонтировать все камер "Сергек" и комплексы с дорог Костаная. Но в прошлом году кассационный суд постановил, что любые инвестиционные споры - это прерогатива исключительно столичных судов. Костанайские суды вообще не имели права рассматривать разногласия по проектам такого масштаба, которые имеют особую государственную значимость. Независимость в таком споре может обеспечить только специализированный экономический суд Астаны, отмечалось в кассационном постановлении.

Суд отменил решения, но не решил спор

Многие восприняли постановление кассационного суда, как победу инвестора. И ожидают, что камеры "Сергек" вот-вот снова появятся на дорогах Костаная. Хотя водителей эта новость особенно не обрадовала. Они считают, что в городе и так много камер и штрафы порой приходят "на ровном месте". В департаменте полиции, наоборот, отмечают: камеры на базе искусственного интеллекта помогают раскрывать преступления и их нужно возвращать.

В управлении информатизации акимата Костанайской области проинформировали, что кассационный суд оценку по существу спора вообще не давал. И о возврате камер говорить еще очень рано.

"Кассационный суд по гражданским делам от 8 апреля 2026 года окончательного разрешения спора не осуществил. Правовая оценка обстоятельствам дела и доводам сторон по существу спора не давалась, в том числе не дана оценка установленным нарушениям, выявленным органами государственного аудита. Основанием для отмены судебных актов послужили исключительно выводы о нарушении правил подсудности, в связи с чем производство по делу прекращено", - сообщил руководитель отдела цифровизации и административной работы управления информатизации области Асхат Есешев.

Он пояснил, что судом установлено: спор вытекает из договора государственно-частного партнёрства и связан с реализацией инвестиционной деятельности, в связи с чем относится к категории инвестиционных споров и подлежит рассмотрению специализированным межрайонным экономическим судом города Астаны.

"В результате судебные акты о расторжении договора отменены по подсудности при фактически демонтированном оборудовании. С учётом изложенного, в соответствии с требованиями действующего законодательства исковое заявление к ТОО "Көркем Телеком" будет подано в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны", - резюмировал Есешев.

Позиция Sergek Group

Однако подрядчик высказал другое мнение. Инвестор не признает никакие нарушения в работе оборудования и заверяет, что готов и дальше работать в Костанае.

"Кассационный суд отменил предыдущие решения не по формальному поводу: инвестиционные споры такого масштаба по Гражданскому процессуальному кодексу подсудны только специализированному суду в Астане. Это базовая гарантия для всех ГЧП-проектов в стране. Поэтому говорить о том, что "нарушения никто не отменял", некорректно - отменены сами судебные акты, в которых эти выводы содержались" - пояснила директор по коммуникациям АО Sergek Group Асель Кужахметова.

Она добавила, что нарушения и претензии к качеству оборудования компания не признает. АПК "Сергек" имеет действующий сертификат об утверждении типа средства измерения. Программное обеспечение, алгоритмы и технологические решения принадлежат ТОО "Көркем Телеком" как правообладателю.

"Также важно отметить, что предписание департамента внутреннего государственного аудита не содержало выводов о финансовых нарушениях со стороны компании, причинении ущерба бюджету или неправомерном получении денежных средств. Основные замечания, на наш взгляд, носили формальный характер - без полноценного анализа технических параметров и метрологической поверки", - подчеркнула Кужахметова.

На вопрос о том, планирует ли компания подавать встречный иск к госорганам Костанайской области, если не признает нарушения, выявленные департамент внутреннего государственного аудита, в АО Sergek Group ответили так:

"Что касается встречных исков и финансовых вопросов - они остаются предметом обсуждения. Напомним, что эксплуатация, обслуживание и поддержание работоспособности системы в значительный период времени финансировались за счет компании, при этом данные комплекса использовались уполномоченными органами. Все наши дальнейшие действия будут зависеть от результатов переговоров".

"Готовы работать в Костанае"

Мы также поинтересовались, где сейчас находится демонтированное с улиц Костаная оборудование, которое обошлось компании в кругленькую сумму. В компании ответили, что демонтированное оборудование является собственностью компании и в настоящее время используется по ее усмотрению.

"Мы готовы продолжить работу в Костанае и предлагать городу наши технологические решения. Для нас "Сергек", в первую очередь, это вклад в безопасную и комфортную городскую среду, в том числе для наших родных и близких", - подчеркнула Асель Кужахметова.

Отметим также, что Костаная пока остается почти единственным крупным центром страны, в котором камеры "Сергек" не прижились. Таким образом до расставления всех точек над "i" в затянувшемся уже почти на два года споре инвестора и государственного органа еще, похоже, очень далеко. И, если частник всего-таки выиграет иск в столичном суде, где гарантия, что местные государственные органы вновь захотят заключить с ним контракт в рамках ГЧП. Ведь партнерство - дело добровольное, да и стоимость оборудования за время судебных тяжб может существенно подорожать. И найдутся ли в бюджете средства, чтобы снова заключить взаимовыгодный контракт с инвестором - вопрос пока тоже открытый.

