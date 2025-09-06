По состоянию на 1 августа 2025 года банковский сектор Казахстана включает 22 банка второго уровня, из которых 14 работают с иностранным участием, включая 10 дочерних структур, передаёт BAQ.KZ.

Совокупные активы банков достигли 65,1 трлн тенге, увеличившись за июль на 0,4%, а с начала года — на 5,7%. Основным драйвером роста стал ссудный портфель, который вырос почти на 2% и составил 39,8 трлн тенге. Высоколиквидные активы при этом составляют 19,1 трлн тенге, что обеспечивает банкам устойчивость и возможность выполнять обязательства.

Кредитование экономики и населения

Кредиты в экономике выросли за июль на 2,2% и достигли 37,1 трлн тенге, из которых 91,5% приходится на тенговые займы. Особенно активно росло кредитование бизнеса: общий портфель достиг 14,1 трлн тенге. Крупные компании увеличили заёмный портфель до 5,2 трлн тенге, а малый и средний бизнес — до 6,2 трлн тенге. Индивидуальные предприниматели за месяц нарастили заёмные обязательства на 3%, доведя их до 2,7 трлн тенге.

Кредитование населения также продолжило рост: портфель достиг 23 трлн тенге. Потребительские займы выросли на 2,2% и составили 15,7 трлн тенге, а ипотечные кредиты увеличились до 6,4 трлн тенге. За семь месяцев 2025 года было выдано ипотек на сумму 1,2 трлн тенге — на 23,5% больше, чем годом ранее.

Финансовая устойчивость

Качество кредитного портфеля остаётся стабильным: уровень проблемных займов (NPL90+) составляет 3,5%, что лишь немного выше июльского показателя. При этом покрытие неработающих кредитов провизиями остаётся высоким — почти 65%.

Обязательства банков составили 55,6 трлн тенге. Рост обеспечен увеличением вкладов физических лиц, которые достигли 23,9 трлн тенге. Уровень долларизации депозитов при этом вырос до 22,2%.

Прибыльность и капитал

Собственный капитал банков составил 9,5 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,6%. Коэффициенты достаточности капитала (19,4% и 20,8%) значительно превышают установленные нормативы, что подтверждает устойчивость сектора.

Чистая прибыль банков за январь–июль 2025 года достигла 1,64 трлн тенге, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Рентабельность активов составила 5,0%, а рентабельность капитала — 34,6%.