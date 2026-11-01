Баня в гостевом доме загорелась в Щучинске

В городе Щучинске Бурабайского района на территории одного из гостевых домов произошло возгорание отдельно стоящей бани.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров.

Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки.