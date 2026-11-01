Баня в гостевом доме загорелась в Щучинске
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
1 Ноября 2026, 14:15
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1 Ноября 2026, 14:151 Ноября 2026, 14:15
163Фото: Pixabay.com
В городе Щучинске Бурабайского района на территории одного из гостевых домов произошло возгорание отдельно стоящей бани.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожар ликвидирован на площади 70 квадратных метров.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки.
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