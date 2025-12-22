Астанинский "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, уступив "Сочи" со счётом 1:5, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Перед встречей "Барыс" располагался на восьмом месте Восточной конференции, тогда как "Сочи" занимал последнюю строчку во всей лиге. Однако ход игры оказался не в пользу хозяев.

В первом периоде на шайбу Семёна Симонова гости ответили тремя точными бросками. После этого вратаря Андрея Шутова заменил Никита Бояркин. Во втором периоде сочинцы увеличили преимущество, а в заключительной двадцатиминутке довели матч до уверенной победы.

Следующий матч "Барыс" проведёт дома - команда примет челябинский "Трактор".