"Барыс" объявил состав на выездной матч КХЛ против "Авангарда"
Игра пройдёт в Омске.
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" опубликовал состав команды на выездной матч Континентальной хоккейной лиги против омского "Авангарда", передает BAQ.KZ.
Заключительную встречу 2025 года в КХЛ подопечные Михаила Кравца проведут в Омске. Команда отправилась на выезд практически в оптимальном составе. В список травмированных продолжает входить Адам Шил, а по медицинским показаниям матч также пропустит Семён Симонов.
Вратари: Никита Бояркин, Артём Шестаков, Андрей Шутов.
Защитники: Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Бейбарыс Оразов, Райли Уолш.
Нападающие: Алихан Асетов, Майкл Веккьоне, Эмиль Галимов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Мэйсон Морелли, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Ансар Шайхмедденов.
Матч "Авангард" — "Барыс" состоится 30 декабря и начнётся в 18:30 по времени Астаны.
