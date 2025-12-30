"Барыс" сенсационно обыграл "Авангард" в гостях
Астанинский клуб обыграл "Авангард" со счетом 4:2
Астанинский "Барыс" сотворил громкую сенсацию в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, обыграв одного из лидеров сезона - "Авангард". Встреча регулярного чемпионата завершилась победой казахстанского клуба со счётом 4:2, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Перед игрой "Барыс" располагался на десятой строчке Восточной конференции, тогда как омская команда шла второй, считаясь явным фаворитом противостояния.
Счёт в матче открыли гости: в первом периоде отличился Всеволод Логвин. Во второй двадцатиминутке Алихан Асетов упрочил преимущество астанинцев, хозяева сумели сократить отставание, однако шайба Кирилла Панюкова вновь вернула "Барысу" перевес.
В заключительном периоде казахстанская команда уверенно довела матч до победы, сумев сдержать давление соперника и завершить последний поединок 2025 года на мажорной ноте.
Следующую встречу "Барыс" проведёт 6 января на выезде против Торпедо.
