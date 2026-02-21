Барыс уступил Шанхай Драгонс в овертайме, ведя по ходу матча в две шайбы
Сегодня 2026, 04:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 04:12Сегодня 2026, 04:12
114Фото: Pixabay.com
В Астане на льду «Барыс-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный клуб проиграл китайской команде со счётом 3:4 в овертайме, передает BAQ.KZ.
Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте после точного броска Борна Рендулич. Хозяева быстро восстановили равновесие: на 14-й минуте отличился Алихан Асетов. Вскоре Райли Уолш вывел астанчан вперёд, а Мэйсон Морелли увеличил преимущество до двух шайб.
Во втором периоде команды не сумели изменить счёт. В заключительной трети встречи гости перехватили инициативу: на 47-й минуте отличился Спенсер Фу, а на 56-й Павел Акользин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время победу «Шанхай Драгонс» принёс точный бросок Трой Джозефс.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Иностранное издание включило Мангистау в список обязательных к посещению мест
- Токаев предложил учредить Премию имени Трампа за вклад в миротворчество
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
- Самолеты Boeing 787 Dreamliner прибудут в Казахстан для запуска авиасообщений с США