В Астане на льду «Барыс-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный клуб проиграл китайской команде со счётом 3:4 в овертайме, передает BAQ.KZ.

Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте после точного броска Борна Рендулич. Хозяева быстро восстановили равновесие: на 14-й минуте отличился Алихан Асетов. Вскоре Райли Уолш вывел астанчан вперёд, а Мэйсон Морелли увеличил преимущество до двух шайб.

Во втором периоде команды не сумели изменить счёт. В заключительной трети встречи гости перехватили инициативу: на 47-й минуте отличился Спенсер Фу, а на 56-й Павел Акользин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время победу «Шанхай Драгонс» принёс точный бросок Трой Джозефс.