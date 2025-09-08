Астанинский "Барыс" начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги с домашней победы, передает BAQ.KZ. В напряжённом матче против челябинского "Трактора" хозяева одержали верх в овертайме со счётом 4:3.

На протяжении трёх периодов соперники шли гол в гол, обмениваясь результативными атаками: отличились Шайхмедденов, Савицкий и Томпсон. Однако за две с половиной минуты до конца "Трактор" сумел сравнять счёт и перевёл игру в дополнительное время. Кульминацией встречи стала шайба защитника Райли Уолша, отправившего диск в ворота гостей в овертайме и подарившего "Барысу" первую победу в сезоне.

Матч на "Барыс-Арене" собрал более 10 тысяч зрителей, которые стали свидетелями яркого хоккейного шоу и удачного старта любимой команды.